Докучаева Зоя Григорьевна
Место рожденияСлобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Дата рождения1882
Дата смерти26.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
16.10.1907
Сын: Докучаев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Докучаев Иван Николаевич
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1944
Ст. Слащевская Подтелковский р-н Сталинградская обл.