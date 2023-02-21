Докучаева Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева Зоя Григорьевна

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Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Докучаев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Докучаев Иван Николаевич

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докучаев Иван Николаевич

Смерть
26.06.1944
Ст. Слащевская Подтелковский р-н Сталинградская обл.
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