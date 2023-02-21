Алабугина (Девятьярова) Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Ковнир Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Алабугин Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно