Алабугина (Девятьярова) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабугина (Девятьярова) Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Ковнир Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Алабугин Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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