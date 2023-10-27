Бедрина Колесникова Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедрина Колесникова Оксана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976

Отец: Колесников Юрий Николаевич

Мать: Колесникова Олейникова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.2000

Дочь: Бедрина Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.01.2005

Сын: Бедрин Данила Геннадьевич

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
20.06.2011

Дочь: Бедрина Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич

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