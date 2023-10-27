Бедрина Колесникова Оксана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976
Рождение ребёнка
27.08.2000
Дочь: Бедрина Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
13.01.2005
Сын: Бедрин Данила Геннадьевич
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
20.06.2011
Дочь: Бедрина Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Анатольевич