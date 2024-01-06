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Иванов Василий Степанович

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно

Дата рождения

05.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1881 ст.

Отец: Иванов Степан Иванович

Мать: Иванова Ксения Яковлевна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Крещение 7 февраля 1881 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Фомицыно) крестьянина Михаила Максимова дети: Иоанн... Показать все
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Ольга Федоровна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Поручители по жениху: мещанин деревни Савино Идской волости Иван Мартьянов Постников и купец Иван И... Показать все
Поручитель
30.04.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание в Церкви священномученика Мефодия Патарского при приюте святого Мефодия для беднейших детей г. Сакнт-Петербург Жених: Старший фельдъегерь Фельдъегерского Корпуса Иоанн Феодоров Смирнов, право... Показать все
Восприемник
20.05.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение племянницы жены - Смирновой Надежды Александровны Церковь Божией Матери „Всех Скорбящих Радости“ (на Стеклянном заводе)
Смерть
Неизвестно
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