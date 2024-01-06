Иванов Василий Степанович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Дата рождения05.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1881 ст.
Отец: Иванов Степан Иванович
Мать: Иванова Ксения Яковлевна
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Крещение 7 февраля 1881 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Фомицыно) крестьянина Михаила Максимова дети: Иоанн... Показать все
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Жена: Ольга Федоровна
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Поручители по жениху: мещанин деревни Савино Идской волости Иван Мартьянов Постников и купец Иван И... Показать все
Поручитель
30.04.1917 ст.
Венчание в Церкви священномученика Мефодия Патарского при приюте святого Мефодия для беднейших детей г. Сакнт-Петербург Жених: Старший фельдъегерь Фельдъегерского Корпуса Иоанн Феодоров Смирнов, право... Показать все
Восприемник
20.05.1917 ст.
Крещение племянницы жены - Смирновой Надежды Александровны Церковь Божией Матери „Всех Скорбящих Радости“ (на Стеклянном заводе)
Смерть
Неизвестно