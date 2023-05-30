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(Бурлака) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бурлака Кузьма Иосифович

Мать: Бурлака Ирина Филипповна