Кочерганов Филлип Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1838 ст.
Дата смерти10.03.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838 ст.
Отец: Кочерганов Савелий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Кочерганов Мирон Филлипович
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
30.04.1867 ст.
Сын: Кочерганов Иаков Филлипович
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1870 ст.
Сын: Кочерганов Лукьян Филлипович
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.
Сын: Кочерганов Герасим Филлипович
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1872 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1875 ст.
Дочь: Агриппина Филлиповна
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1875 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Кочерганов Финогент Филлипович
Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1901 ст.
Причина смерти: от старости | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся... Показать все
Похороны
12.03.1901 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1901 год», в час... Показать все