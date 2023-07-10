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Кочерганов Филлип Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1838 ст.

Дата смерти

10.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1838 ст.

Отец: Кочерганов Савелий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.04.1867 ст.

Сын: Кочерганов Иаков Филлипович

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1870 ст.

Сын: Кочерганов Лукьян Филлипович

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.

Сын: Кочерганов Герасим Филлипович

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1872 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1875 ст.

Дочь: Агриппина Филлиповна

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1875 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Кочерганов Финогент Филлипович

Мать ребёнка: Кочерганова Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочерганова Матрена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.03.1901 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости | В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся... Показать все
Похороны
12.03.1901 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1901 год», в час... Показать все