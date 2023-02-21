Красулин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Красулина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1925
Дочь: Казанцева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1929
Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна
Место жительства
Между 1947 и 1949
Хрестиновский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Работал учителем математики в местной школе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954