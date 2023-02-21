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Красулин Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Красулин Филипп Иванович

Мать: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Красулина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Красулин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1925

Дочь: Казанцева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1929

Сын: Красулин Роберт Иванович

Мать ребёнка: Красулина Мария Николаевна

Место жительства
Между 1947 и 1949
Хрестиновский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Работал учителем математики в местной школе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Мария Николаевна

Смерть
1954
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