Трупп (Штразер) Лидия Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трупп (Штразер) Лидия Ульяновна

Место рождения

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область

Дата рождения

08.08.1906

Дата смерти

09.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1926

Дочь: Трупп Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1928

Сын: Трупп Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Трупп Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Трупп Андрей Федорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Трупп Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1938

Сын: Трупп Зигфрид Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1941

Сын: Трупп Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1945

Сын: Трупп Эдуард Фёдорович

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

Сохновка, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Дочь: Фаткулина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич

Сохновка, Бородулихинский район, Абайская область
Смерть
09.10.1967
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