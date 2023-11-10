Трупп (Штразер) Лидия Ульяновна
Место рожденияс. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Дата рождения08.08.1906
Дата смерти09.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1926
Дочь: Трупп Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1928
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1930
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1933
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Трупп Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1938
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1941
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1945
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.08.1949
Дочь: Фаткулина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Трупп Фёдор Кондратьевич
Смерть
09.10.1967