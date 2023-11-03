(Петрова) Августа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Августа Сергеевна

(Петрова) Августа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1915

Дочь: Борисенко Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Кривошеев николай

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Кривошеев вячеслав

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорина юлия

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрчук Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салагина валентина

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синичкина елизавета

Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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