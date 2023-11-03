(Петрова) Августа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1915
Дочь: Борисенко Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Кривошеев николай
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
15.08.1938
Сын: Кривошеев вячеслав
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
13.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорина юлия
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрчук Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салагина валентина
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синичкина елизавета
Отец ребёнка: Кривошеев Филимон Семенович
Смерть
Неизвестно