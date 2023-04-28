Турченко, Шляхова (Зачупейко) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.02.1916
Дата смерти04.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турченко Иван Иванович
Талас, Киргизия
Бракосочетание
22.08.1941
Киргизская ССР село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
05.05.1949
Отец ребёнка: не указан
Кргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка
Бракосочетание
01.07.1949
Талаский район, бюро ЗАГС, Кирг ССР
Образование
1972
В 56 лет научилась читать , перечитала все книги , что были дома .
Смерть
04.10.1983
Киргизская ССР, Талаский район, село Ивано-Алексеевка