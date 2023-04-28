Турченко, Шляхова (Зачупейко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турченко, Шляхова (Зачупейко) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.02.1916

Дата смерти

04.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916

Отец: Зачупейко Иван Петрович

Мать: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турченко Иван Иванович

Талас, Киргизия
Бракосочетание
22.08.1941

Муж: Турченко Иван Иванович

Киргизская ССР село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
05.05.1949

Сын: Шляхов Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Кргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка
Бракосочетание
01.07.1949

Муж: Шляхов Иван Дмитриевич

Талаский район, бюро ЗАГС, Кирг ССР
Образование
1972
В 56 лет научилась читать , перечитала все книги , что были дома .
Смерть
04.10.1983
Киргизская ССР, Талаский район, село Ивано-Алексеевка
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