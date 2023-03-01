Казанчев Хажбекир Тутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанчев Хажбекир Тутович

Казанчев Хажбекир Тутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1934

Сын: Казанчев Мухамед Хажбекирович

Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна

Рождение ребёнка
04.04.1938

Сын: Казанчев Хажпаго Хажбекирович

Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Хашукоева Куакуа Хажбекировна

Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна

Смерть
23.02.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close