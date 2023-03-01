Казанчев Хажбекир Тутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1934
Сын: Казанчев Мухамед Хажбекирович
Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна
Рождение ребёнка
04.04.1938
Сын: Казанчев Хажпаго Хажбекирович
Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Хашукоева Куакуа Хажбекировна
Мать ребёнка: Канокова Чабхан Айтековна
Смерть
23.02.1943