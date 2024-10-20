Ващенко Пахом Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ващенко Пахом Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващенко Матрёна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Ващенко (Ващенко) Анна Пахомовна

Мать ребёнка: Ващенко Матрёна Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
Новоподзорново, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

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