Ващенко Пахом Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Ващенко (Ващенко) Анна Пахомовна
Мать ребёнка: Ващенко Матрёна Зиновьевна
Смерть
Неизвестно
Новоподзорново, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область