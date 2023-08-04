Ткачёв Герман Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1932
Дочь: Ионова Вера Гермогентовна
Мать ребёнка: Ткачёва Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Анастасия Гермогентовна
Мать ребёнка: Ткачёва Ольга Степановна
Смерть
Неизвестно