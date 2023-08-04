Ткачёв Герман Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёв Герман Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1932

Дочь: Ионова Вера Гермогентовна

Мать ребёнка: Ткачёва Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Анастасия Гермогентовна

Мать ребёнка: Ткачёва Ольга Степановна

Смерть
Неизвестно