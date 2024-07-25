Ульяна Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Чистяков Фока Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Агап Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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