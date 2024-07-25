Ульяна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Агап Матвеевич
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Никифорович
Смерть
Неизвестно