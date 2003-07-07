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Сулейманова Яна Витальевна
Сулейманова Яна Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2003
Пол
Женский
Отец
Сулейманов Виталий Гаффанович
1971 г.р.
Мать
Сулейманова Анна Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2003
Отец:
Сулейманов Виталий Гаффанович
Мать:
Сулейманова Анна Викторовна
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