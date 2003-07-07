Сулейманова Яна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова Яна Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2003

Отец: Сулейманов Виталий Гаффанович

Мать: Сулейманова Анна Викторовна

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