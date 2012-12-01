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Мустаев Шамиль Асгатович

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.05.1929

Дата смерти

01.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929

Отец: Мустаев Асхат Гилязович

Мать: Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Амина Хуснутдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Амина Хуснутдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Амина Хуснутдиновна

Смерть
01.12.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
д.Нурлаты Буинского р-на
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