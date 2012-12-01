Мустаев Шамиль Асгатович
Место рождения
Дата рождения17.05.1929
Дата смерти01.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929
Рождение ребёнка
23.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустаева Амина Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
28.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустаева Амина Хуснутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2012
Похороны
Неизвестно
д.Нурлаты Буинского р-на