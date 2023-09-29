Загорский Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорский Виктор Иванович

Загорский Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967

Отец: Загорский Иван Васильевич

Мать: Загорская Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1993

Дочь: Загорская Полина Викторовна

Мать ребёнка: Загорская Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
29.04.1999

Дочь: Загорская Тамара Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.03.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорская Ирина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close