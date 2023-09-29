Загорский Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967
Рождение ребёнка
12.04.1993
Дочь: Загорская Полина Викторовна
Мать ребёнка: Загорская Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
29.04.1999
Дочь: Загорская Тамара Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.03.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно