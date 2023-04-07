Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Степанович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анастасия Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Степанович
Рождение ребёнка
?.02.1795
Дочь: Маремьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Степанович
Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосей Степанович
Смерть
Неизвестно