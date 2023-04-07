Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена Федосеевна

Отец ребёнка: Федосей Степанович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анастасия Федосеевна

Отец ребёнка: Федосей Степанович

Рождение ребёнка
?.02.1795

Дочь: Маремьяна Федосеевна

Отец ребёнка: Федосей Степанович

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосей Степанович

Смерть
Неизвестно
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