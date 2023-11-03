Атасов Дмитрий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Атасов Алексей Петров
Мать: Атасова Домна Васильева
Бракосочетание
30.01.1816
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М 33 ж 20 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ильина Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
?.01.1836
Сын: Атасов Илья Дмитриев
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
17.09.1836
Сын: Атасов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
18.02.1837
Сын: Атасов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
10.06.1838
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атасова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атасов Карп Дмитриев
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова
Смерть
Неизвестно