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Атасов Дмитрий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Атасов Алексей Петров

Мать: Атасова Домна Васильева

Бракосочетание
30.01.1816

Жена: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М 33 ж 20 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ильина Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
?.01.1836

Сын: Атасов Илья Дмитриев

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
17.09.1836

Сын: Атасов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
18.02.1837

Сын: Атасов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
10.06.1838

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атасова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атасов Карп Дмитриев

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атасов Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Саушкина 1, Атасова 2 Федора Егорова

Смерть
Неизвестно
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