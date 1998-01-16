Шевченко (Бурлака) Дарья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1908
Дата смерти16.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1908
Отец: Бурлака Кузьма Иосифович
Мать: Бурлака Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Шевченко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Шевченко Андрей
Рождение ребёнка
26.03.1936
Дочь: Инякина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Шевченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Андрей
Смерть
16.01.1998