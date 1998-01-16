Шевченко (Бурлака) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Бурлака) Дарья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1908

Дата смерти

16.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1908

Отец: Бурлака Кузьма Иосифович

Мать: Бурлака Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Шевченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шевченко Андрей

Рождение ребёнка
26.03.1936

Дочь: Инякина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Шевченко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Андрей

Смерть
16.01.1998