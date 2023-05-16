Kõivsaar, Rodima (Пауль) Лина
Место рожденияSamara Oblast Russia
Дата рождения1880
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пауль Якоб
Мать: не указана
Samara Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Keivsar Ziina
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Bõkovka küla
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Koškinski p-on
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Koškinski r-on
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Reinsberg Ella
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Bõkovka küla, Samara obl
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Bõkovka küla
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Keivsar Enno
Отец ребёнка: Кейвсар Ян
Bõkovka, Koškinski Samara,Rossia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946
Giorgievsk