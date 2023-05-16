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Kõivsaar, Rodima (Пауль) Лина

Место рождения

Samara Oblast Russia

Дата рождения

1880

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пауль Якоб

Мать: не указана

Samara Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Keivsar Ziina

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Bõkovka küla
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кейвсар Иван Иванович

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Koškinski p-on
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кейвсар Густав Иванович

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Koškinski r-on
Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Reinsberg Ella

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Bõkovka küla, Samara obl
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кыйвсар Вольдемар Янович

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Bõkovka küla
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Keivsar Enno

Отец ребёнка: Кейвсар Ян

Bõkovka, Koškinski Samara,Rossia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946
Giorgievsk
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