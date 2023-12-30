Шабловский Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабловский Юрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: Колотий Ефросинья Григорьевна

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