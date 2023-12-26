Линькова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линькова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линьков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Линьков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линьков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Линьков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линьков Владимир Николаевич

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