Бут -Хоманько- Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Хоманько Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Хоманько Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Хоманько Татьяна
Отец ребёнка: Бут Иван
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Хоманько Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Иван