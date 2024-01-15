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Бут -Хоманько- Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Хоманько Иван Анисимович

Мать: Хоманько -Мусиенко- Ефросинья Трифоновна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Хоманько Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Хоманько Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Хоманько Татьяна

Отец ребёнка: Бут Иван

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Хоманько Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Иван

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