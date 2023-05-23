(Рязанова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рязанова) Александра Ивановна

(Рязанова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1919

Дата смерти

19.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919

Отец: Рязанов Иван Ермолаевич

Мать: Рязанов Надежда Ивановна

Военная награда
15.11.1944
Орден Красной Звезды | http://www.podvignaroda.ru/?n=34003946
Смерть
19.07.1981
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
(16/14? участок) примерно 51,80014342N , 55,16015629E