(Рязанова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1919
Дата смерти19.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919
Отец: Рязанов Иван Ермолаевич
Мать: Рязанов Надежда Ивановна
Военная награда
15.11.1944
Орден Красной Звезды | http://www.podvignaroda.ru/?n=34003946
Смерть
19.07.1981
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
(16/14? участок) примерно 51,80014342N , 55,16015629E