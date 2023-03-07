Бармин Лука Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бармин Павел Филиппов
Мать: Бармина Настасия Ильина
Рождение ребёнка
1803
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бармина Ирина Фокеева
Рождение ребёнка
1806
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бармина Ирина Фокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бармина Ирина Фокеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858