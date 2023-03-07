Бармин Лука Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармин Лука Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

1785 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бармин Павел Филиппов

Мать: Бармина Настасия Ильина

Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бармина Ирина Фокеева

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бармина Ирина Фокеева

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бармина Ирина Фокеева

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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