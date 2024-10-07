Тищенко Прокофий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Тищенко Андрей Астафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко 4Нюра-Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко 3Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко 2Петр Прокофьевич
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко 1Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Рождение ребёнка
?.09.1911
Дочь: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Тищенко Константин Прокофьевич
Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина
Смерть
Неизвестно