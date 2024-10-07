Тищенко Прокофий Андреевич 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тищенко Прокофий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Тищенко Андрей Астафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко 4Нюра-Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко 3Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко 2Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко 1Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Рождение ребёнка
?.09.1911

Дочь: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Рождение ребёнка
1917

Сын: Тищенко Константин Прокофьевич

Мать ребёнка: Сайко Лэся жестокая женщина

Смерть
Неизвестно

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