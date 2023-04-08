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Ефим Никифоров
Ефим Никифоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1858
Поводье
, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
До 1858
Горохово
Смерть
Неизвестно
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