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Шиверский Михаил

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1844 ст.

Дочь: Шиверских Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 282
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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