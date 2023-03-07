Двинянин Михаил (Мишка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянин Михаил (Мишка) Андреев

Место рождения

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Двинянин (осетров) Андрей (Ондрюшка) Федотов

Мать: не указана

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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