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Юлин Игорь Леонидович

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Место рождения

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Юлин Леонид Георгиевич

Мать: Ревякина Мария Петровна

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Юлина Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Посоветнюк Светлана Николаевна

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2001

Сын: Юлин Леонид Игоревич

Мать ребёнка: Посоветнюк Светлана Николаевна

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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