Юлин Игорь Леонидович
Место рождения
Дата рождения1967
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: Юлин Леонид Георгиевич
Мать: Ревякина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Юлина Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Посоветнюк Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
2001
Сын: Юлин Леонид Игоревич
Мать ребёнка: Посоветнюк Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана