Перезасалин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Перезасалин Яков
Дер Часчихи ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Перезасалина Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Перезасалина Марфа Гавриловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Смерть
Неизвестно