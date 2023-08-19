Перезасалин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерезасалин Иван Яковлевич

Перезасалин Иван Яковлевич

Место рождения

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Перезасалин Яков

Мать: Перезасалина Парасковья Савельевна

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дер Часчихи ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Перезасалина Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Перезасалина Марфа Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перезасалина Марфа Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист
Смерть
Неизвестно