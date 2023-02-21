Боровая (Ревина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Ревина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Ревин Петр Александрович

Мать: не указана

Пока не известно место рождения
Бракосочетание
1908

Муж: Боровой Андрей Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Князева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Боровой Андрей Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.12.1912

Сын: Боровой Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Боровой Андрей Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
с Княжево Астраханской губернии Енотаевского уезда
Смерть
Неизвестно
Не известно,были сосланы с мужем и сыном в Карагандинскую область,Казахскую ССР в 1935г.
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