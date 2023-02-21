Боровая (Ревина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Ревин Петр Александрович
Мать: не указана
Пока не известно место рождения
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Князева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Боровой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1912
Отец ребёнка: Боровой Андрей Иванович
с Княжево Астраханской губернии Енотаевского уезда
Смерть
Неизвестно
Не известно,были сосланы с мужем и сыном в Карагандинскую область,Казахскую ССР в 1935г.