Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Хусаин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1889

Сын: Габдулла

Мать ребёнка: Бибихадича

Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1891

Дочь: Бибизайнаб

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
05.10.1894

Сын: Ибрагим

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
25.01.1898

Сын: Габдулрауф

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Гульсум

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Амина

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
24.10.1905

Дочь: Магмура

Мать ребёнка: Бибихадича

Рождение ребёнка
1911

Сын: Каюм

Мать ребёнка: Бибихадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибихадича

Смерть
Неизвестно
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