Хамзя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Хусаин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1889
Сын: Габдулла
Мать ребёнка: Бибихадича
Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1891
Дочь: Бибизайнаб
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
05.10.1894
Сын: Ибрагим
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
25.01.1898
Сын: Габдулрауф
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Гульсум
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Амина
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
24.10.1905
Дочь: Магмура
Мать ребёнка: Бибихадича
Рождение ребёнка
1911
Сын: Каюм
Мать ребёнка: Бибихадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибихадича
Смерть
Неизвестно