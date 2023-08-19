Тайчинова (Алина) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайчинова (Алина) Параскева Петрова

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
6

Дочь: Алина Анна Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Муж: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 19 лет она первым браком 18 лет #007470343 №305,306
Рождение ребёнка
15.06.1874 ст.

Дочь: Агрипина Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1875 ст.

Дочь: Пелагия Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тайчинов Иоанн Феоктистов

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Рождение ребёнка
14.02.1877

Сын: Тайчинов Авксентий Феоктистов

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1880 ст.

Дочь: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1881 ст.

Дочь: Алина Екатерина Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ирина Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.

Дочь: Параскева Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагия Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: Гусева Анна Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Феоктистова

Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
1893
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния