Тайчинова (Алина) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Алина Анна Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Агрипина Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Пелагия Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Сын: Тайчинов Иоанн Феоктистов
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Сын: Тайчинов Авксентий Феоктистов
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Параскева Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Алина Екатерина Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Ирина Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Параскева Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Пелагия Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Гусева Анна Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Дочь: Феодосия Феоктистова
Отец ребёнка: Агузанов (он Же Тайчинов №2) Феоктист Петров
Муж: не указан