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Батура Андрей Николаевич
Батура Андрей Николаевич
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
21.10.1961
Пол
Мужской
Отец
Батура Николай Алексеевич
1929 г.р.
Мать
Батура (Воропаева) Аделаида Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1961
Отец:
Батура Николай Алексеевич
Мать:
Батура Аделаида Александровна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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