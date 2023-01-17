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Батура Андрей Николаевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

21.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1961

Отец: Батура Николай Алексеевич

Мать: Батура Аделаида Александровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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