Полторацкая (Не известно) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Леонид Романович
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Анатолий Романович
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Виктор Романович
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Любовь Романовна
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Евгений Романович
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Галина Романовна
Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно