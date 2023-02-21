Полторацкая (Не известно) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкая (Не известно) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий не Романович

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Леонид Романович

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Анатолий Романович

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Виктор Романович

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Любовь Романовна

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Евгений Романович

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Галина Романовна

Отец ребёнка: Полторацкий Роман Прокопович

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полторацкий Роман Прокопович

Место жительства
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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