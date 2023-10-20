Акулина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алабугин Павел Максимович
Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно