Акулина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алабугин Павел Максимович

Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Алабугин Максим Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабугин Максим Егорович

Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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