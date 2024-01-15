Степина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
10.04.1915
Сын: Степин Егор(Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Место жительства
13.02.1916
Указана крестной. 13 2 1916 Молостово дочь Евдокия Стефанов Козьма Тимофеевич Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Указано по данным сайта память народа. Указана мать Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно