Степина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Степин Егор(Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
13.02.1916
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной. 13 2 1916 Молостово дочь Евдокия Стефанов Козьма Тимофеевич Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1920

Сын: Степин Василий Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указано по данным сайта память народа. Указана мать Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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