Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948

Отец: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович

Мать: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна

Рождение ребёнка
03.06.1972

Дочь: Гусева Дания Хайдаровна

Мать ребёнка: Жомалдинова Рауза (Роза) Халитовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.1978

Дочь: Мараева Гюзель Хайдаровна

Мать ребёнка: Жомалдинова Рауза (Роза) Халитовна

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