Кутукова (Телюкова) Дарья Евгеньевна
Место рожденияМосква
Дата рождения23.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1980
Москва
Рождение ребёнка
15.06.2000
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Кутуков Сергей
Рождение ребёнка
14.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савиных Максим Валерьевич
Москва
Рождение ребёнка
23.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савиных Максим Валерьевич
Развод
Неизвестно
Муж: Кутуков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуков Сергей
Место жительства
Неизвестно