Кутукова (Телюкова) Дарья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова (Телюкова) Дарья Евгеньевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

23.07.1980

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1980

Отец: Телюков Евгений Витальевич

Мать: Колесниченко Мария Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
15.06.2000

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Кутуков Сергей

Рождение ребёнка
14.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиных Максим Валерьевич

Москва
Рождение ребёнка
23.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиных Максим Валерьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Кутуков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуков Сергей

Место жительства
Неизвестно
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