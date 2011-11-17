Акалович Вероника Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акалович Вероника Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2011

Отец: не указан

Мать: Акалович Элла Александровна

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