Смышляев Ярослав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляев Ярослав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2010

Сын: Смышляев Адам Ярославович

Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.2013

Сын: Смышляев Елисей Ярославович

Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
10.02.2017

Сын: Смышляев Лев Ярославович

Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смышляева Олеся Сергеевна

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