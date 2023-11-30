Смышляев Ярослав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2010
Сын: Смышляев Адам Ярославович
Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.2013
Сын: Смышляев Елисей Ярославович
Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
10.02.2017
Мать ребёнка: Смышляева Олеся Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно