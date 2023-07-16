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Купкенов Айрат Рафисович
Купкенов Айрат Рафисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1989
Пол
Мужской
Отец
Купкенов Рафис Энвербекович
1967 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989
Отец:
Купкенов Рафис Энвербекович
Мать: не указана
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