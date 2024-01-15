Котенко Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Матвей Дамианович Будаков
Восприемник
15.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Владимир Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.

Сын: Котенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Сын: Котенко Емельян Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.06.1891 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1894 ст.

Сын: Котенко Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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