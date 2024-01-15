Котенко Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.08.1881 ст.
Матвей Дамианович Будаков
Восприемник
15.07.1883 ст.
Владимир Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1891 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.11.1894 ст.
Сын: Котенко Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Котенко Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно