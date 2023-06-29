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Сагитова Шәүрә Кабир ҡыҙы
Сагитова Шәүрә Кабир ҡыҙы
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Баязитова Гөлсинә Рауил ҡыҙы
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Баязитова Гөлсинә Рауил ҡыҙы
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