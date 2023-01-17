Багаев Иона Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: Багаев Фёдор Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Ефимия Ионовна
Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаева Мария Ульяновна
Смерть
Неизвестно