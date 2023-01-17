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Багаев Иона Фёдорович

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Место рождения

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1721 и 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: Багаев Фёдор Антонович

Мать: не указана

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Багаев Прохор Ионович

Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Багаев Никифор Ионович

Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Ефимия Ионовна

Мать ребёнка: Багаева Мария Ульяновна

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Мария Ульяновна

Смерть
Неизвестно
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