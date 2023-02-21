Америкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Америков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Америков Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Америков Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Америков Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Америков Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Америков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Америков Григорий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно