Америкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Америкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Америков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Америков Григорий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Америков Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Америков Григорий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Америков Григорий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Америков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Америков Григорий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Америков Григорий Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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