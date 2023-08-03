Каневская (Козлова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1820
Дочь: Петрова Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1822
Сын: Каневский Александр Ильич
Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1823
Сын: Каневский Петр Ильич
Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно