Каневская (Козлова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каневская (Козлова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1820

Дочь: Петрова Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.1822

Сын: Каневский Александр Ильич

Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.06.1823

Сын: Каневский Петр Ильич

Отец ребёнка: Каневский Илья Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно