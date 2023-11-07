Султанбаева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбаева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Витальевна

Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Вениамин Витальевич

Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанбаев Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбаев Виталий Исланаевич

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