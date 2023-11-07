Султанбаева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Витальевна
Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Вениамин Витальевич
Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанбаев Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Султанбаев Виталий Исланаевич
Бракосочетание
Неизвестно